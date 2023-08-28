В России начали продавать туры в Турцию с безалкогольным «всё включено»

Российские туроператоры начали продавать туры в Турцию по системе «всё включено» с «безалкогольными пакетами». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



«Безалкогольный отпуск» предлагают как халяльные отели, где в принципе не продают алкогольные напитки гостям, так и «светские» гостиницы, в которых безалкогольное «всё включено» является опцией. Сэкономить на ней сейчас в среднем можно 7-9% от стоимости обычного all inclusive тура, отметили в ассоциации.

Пока «безалкогольный отдых» не пользуется большим спросом у россиян, это «нишевое предложение для специфических групп туристов», сообщает АТОР.