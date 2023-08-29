В регионе прогнозируют опасные погодные явления вечером во вторник

Вечером во вторник, 29 августа, и в ночь на среду в Калининградской области ожидаются опасные погодные явления: сильные ливни и грозы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области». В отдельных районах возможен град и смерчи.



С обеда и до вечера осадки будут маловероятны. Температура воздуха в Калининграде составит +20...+23°С, в центральной и восточной частях области — до +23...+25°С. В Озерском, Нестеровском и Багратионовском районах к вечеру прогнозируют до +26...+29°С. «Формирование опасных гроз ожидается в вечерние часы», — отмечается в сообщении.