Роспотребнадзор: частным школам области оставили право самим составлять меню для учащихся

Частным школам Калининградской области оставили право составлять школьное меню самим. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Калининградской области.



Организацией питания в школах по прежнему будут заниматься операторы питания. Им предложено новое единое 4-недельное меню, которое разработал Институт отраслевого питания в Москве. Но, например, в частных учебных заведениях меню может быть составлено оператором питания либо самой школой.

Как отмечает пресс-служба Роспотребнадзора, причина появления нового меню — в необходимости обеспечить безопасность школьников, организации для них полноценного питания, которое будет удовлетворять все физические потребности, «в соответствии с принципами здорового питания и учетом предпочтений детей и родителей, а также единообразных подходов технологии приготовления готовых блюд». В меню будет входить расширенный ассортимент готовой еды, в том числе мясные, рыбные, творожные, молочные и другие блюда.

«Из школьного меню исключены колбасные изделия и сосиски, которые отсутствуют в перечне рекомендованных блюд для детского питания. Причина — повышенное содержание соли и тяжелых для переваривания детским организмом жиров», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.