На ремонт трех участков трассы Калининград — Мамоново выделяют 543 млн рублей

На ремонт трех участков автодороги Калининград — Мамоново выделяют 543,2 млн рублей. Аукцион по выбору подрядчика анонсировали на сайте областного центра торгов.



Победителю предстоит отремонтировать 42 километра трассы регионального значения. Работы требуется выполнить на участках с 7,6 по 20,42 км, с 20,89 по 36,40 км и с 36,92 по 50,60 км. Финансирование предусмотрено на 2024 год.

В начале года областные власти выделили 30 млн рублей на проект реконструкции участка трассы Калининград — Мамоново с 20,3 по 21,4 км. В эту зону попадают два моста, в том числе арочный мост через реку Прохладную довоенной постройки в посёлке Ушаково. Проектные работы должны быть выполнены в 2023 году, строительные — в 2024-25 годах.