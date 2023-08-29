«Водоканал» заказал проект капремонта старинной водонапорной башни в Янтарном (фото)

«Водоканал» заказал проект капремонта старинной водонапорной башни в Янтарном (фото)
Фото: портал Prussia39.ru
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Калининградский «Водоканал» заказал проект капремонта старинной водонапорной башни, расположенной на улице Железнодорожной в Янтарном. Соответствующее извещение опубликовано на портале Госзакупок.

Работы, судя по документам, планируется заказать у единого поставщика, потратив на разработку проектной и рабочей документации 400 тысяч рублей.

Подрядчику необходимо предусмотреть в проекте замену деревянных конструкций крыши и кровельного покрытия; устройство водосточной системы с ликвидацией причин протечек кровли и обеспечение естественной вентиляции холодного чердака. Кроме того, на деревянных конструкциях крыши должна быть предусмотрена обработка огнебиозащитными составами. В проекте также должны быть отражены капитальный ремонт отмостки; замена оконных и дверных блоков.

На разработку проекта у подрядчика должно уйти не более 105 календарных дней.

Отметим, что согласно порталу Prussia39.ru, водонапорная башня, построенная в Пальмникене (довоенное название Янтарного — прим. «Нового Калининграда») в 1920 году, имеет высоту 35 метров и диаметр 11 метров.

В 2006-2007 годах на объекте уже был произведен ремонт фасада и крыши, а также на шпиле установили флюгер в виде единорога. На данный момент башня используется по прямому назначению.

В марте 2007 года башня получила статус объекта культурного наследия местного значения.

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