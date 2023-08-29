Прокуратура нашла нарушения при эксплуатации очистных в Краснознаменском районе

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Прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации очистных сооружений в Краснознаменском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как было установлено во время проверки, муниципальное предприятие «Водоканал» нарушило порядок эксплуатации очистных, что повлияло на качество водоснабжения населения. Кроме того, МУП не проводил лабораторные исследования питьевой воды и не контролировал сбрасываемые сточные воды.

Прокурор района внес представление главе администрации муниципалитета. «Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — отметили в пресс-службе.

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