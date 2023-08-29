Прожиточный минимум в регионе хотят увеличить на 906 рублей

Власти опубликовали проект постановления о размере прожиточного минимума в 2024 году, информация об этом была размещена на сайте правительства Калининградской области.



Базовый размер прожиточного минимума составит 15712 рубля, для трудоспособного населения — 17126 рублей, несовершеннолетних — 15 241, а для пенсионеров — 13512 рублей.

В 2023 году размер базового прожиточного минимума составил 14 806 рублей. Таким образом, разница между предполагаемым минимумом в 2024 и 2023 годах составит 906 рублей, что составляет 5,76%.