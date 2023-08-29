Женщина 40-50 лет с ребенком: приставы составили условный портрет самого бедного должника

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) составила условный портрет малообеспеченного должника — это женщины 40-50 лет с ребенком. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на встречу президента России Владимира Путина и главы ФССП Дмитрия Аристова, информация также опубликована на сайте Кремля.

«Для принятия управленческих решений, в целом для анализа ситуации мы составляем условный портрет должника. Так вот малообеспеченные должники, которые обратились за сохранением прожиточного минимума, — в основном это женщины в возрасте 40–50 лет, имеющие одного ребенка, у которых, кроме единственного жилья, ничего нет, но есть стабильный источник дохода: либо заработная плата, либо пенсия», — сказал Дмитрий Аристов.

«Этот прожиточный минимум, который мы сохраняем, как раз в целом равен средней заработной плате: сейчас это 15,7 тысячи рублей, то есть это очень малообеспеченная, низкооплачиваемая категория населения, поэтому у них нет ни отсрочки, ни рассрочки, нет загранпаспорта, поэтому люди в такой ситуации, к сожалению, живут», — отметил глава ФССП.

Среднестатистический портрет российского должника, по его словам, — это работоспособные мужчины или женщины 30-45 лет с суммой долга около 173 тысяч рублей по одному исполнительному производству.

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