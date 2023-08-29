Более 40% россиян сочли «очень высоким» рост цен на товары и услуги в июне-июле

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Рост цен на товары и услуги в июне-июле нынешнего года 41% россиян считает «очень высоким». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опрос ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы во вторник, 29 августа.

Согласно исследованию, каждый третий респондент (33%) полагает, что повышение цен в июне и июле было умеренным, каждый седьмой (14%) назвал его незначительным. Затруднились оценить динамику 12% сограждан или каждый восьмой.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 25 июля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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