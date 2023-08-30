Власти Калининграда объявили о продлении пляжного сезона на городских водоемах

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Все 7 спасательных постов на официальных городских пляжах города продолжат работу и в сентябре. На какой срок будет продлен пляжный сезон в областном центре, зависит от прогноза погоды. Пока планируется не убирать спасательные посты до середины сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Благодаря работе спасателей в текущем купальном сезоне на городских пляжах никто не погиб. В местах, запрещенных для купания, утонули 3 человека. На озере Шенфлиз, на Верхнем озере и в акватории Преголи. На городских пляжах спасатели Управления по делам ГО и ЧС предотвратили 18 несчастных случаев, 7 из них с участием детей», — подвели предварительные итоги уходящего лета в мэрии.

Также отдыхающим напоминают, что в случае происшествий на городских водоемах необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 59-64-00 или на единый номер экстренных оперативных служб 112.

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