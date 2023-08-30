Власти заказывают посадку четырех 7-метровых кленов в сквере у «Матери-России» в Калининграде

В Калининграде городские власти намерены заказать посадку четырех взрослых кленов в сквере у монумента «Мать-Россия». Согласно сайту госзакупок, на эти цели из городского бюджета выделяют чуть более 1,6 млн рублей.



Согласно документам, подрядчику необходимо будет до конца октября 2023 года высадить в сквере четыре клена сахаристых, а затем (с апреля по октябрь 2024 года) ухаживать за саженцами: поливать, удобрять, пропалывать приствольные лунки.

Деревья должны быть не менее семи метров в высоту, обхват ствола на метровой высоте — не менее 20 см, а размер штамба — не менее 1,8 метра.

Прием заявок на участие в аукционе уже завершен — в финал вышли две организации, снизившие цену контракта до 1,5 млн руб. и 1,58 млн рублей. Итоги аукциона обещают опубликовать в ближайшее время. Срок исполнения контракта — до 14 декабря 2024 в два этапа.