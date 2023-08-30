Житель Краснознаменска записал видео у мемориала под Ржевом и обвинил чиновников в воровстве

Жителя Краснознаменского района, обвинившего чиновников в воровстве и контрабанде, собираются судить за клевету. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, 21 сентября 2022 г., находясь в г. Ржеве возле мемориального комплекса, посвященного памяти Советских солдат, мужчина на свой мобильный телефон записал видеообращение, в котором восхитился красотой памятника и подвигом предков, после чего обвинил чиновников Краснознаменска и одного из жителей города в разрушении Краснознаменского района и совершении ряда преступлений: воровстве леса, контрабанде сигарет и наркотиков. Затем со своей страницы в социальной сети, имеющей более 3000 подписчиков, житель области опубликовал данное обращение. Публикация была просмотрена более 700 пользователями, проживающими на территории Краснознаменского муниципального округа.

Действия местного жителя следствием квалифицированы по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ — клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство других лиц и подрывающих их репутацию, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении нескольких лиц, соединенная с обвинением лиц в совершении тяжкого преступления. Судебное заседание по делу назначено на 6 сентября.