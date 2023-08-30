По решению облвластей: сельхозярмарку из центра Калининграда переносят в Гурьевский район

Осеннюю сельхозярмарку, которая раньше проводилась на площади Победы в Калининграде, переносят в Гурьевский район. Она будет проходить на площадке в районе торгового центра «Акорус» по адресу: посёлок Кутузово, улица Промышленная, 8. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Ярмарка начнёт свою работу с 9 сентября и будет проводиться по выходным — в субботу и воскресенье с 9:00 до 15:00. На ярмарке будет представлена сезонная продукция местных производителей со всего региона. По вопросам участия можно обращаться в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской области по телефонам: 8(4012) 99-45-88 (добавочный 885, 948, 958)», — уточнили в мэрии.

Также там пояснили, что решение о новом месте проведения сельхозярмарки принимал региональный минсельхоз. «Новый Калининград» обратился в министерство за комментарием о причинах переноса мероприятия за город.