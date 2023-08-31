Лесную тропу от Зеленоградска до КПП на Куршской косе временно закрывают

До конца года закрывается проход по лесной тропе от Зеленоградска до КПП на Куршской косе. Об этом сообщается в телеграм-канале национального парка.



По данным нацпарка, с 4 сентября 2023 года стартует очередной этап строительства «Куршского велотракта» — на участке от границы Зеленоградска до КПП. Уточняется, что трасса проходит вдоль автодороги со стороны моря.

«Убедительная просьба к жителям и гостям Зеленоградска воздержаться от пеших прогулок на данном участке до окончания реализации проекта, запланированного на декабрь 2023 года», — уточняется в релизе.