Горвласти хотят ремонтировать исторический жилой дом на Фрунзе напротив инфекционной больницы

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Фотографии взяты из документации на портале Госзакупок

Власти Калининграда ищут исполнителя для разработки проекта по ремонту исторического дома на Фрунзе, 71. Соответствующий аукцион объявлен на сайте Госзакупок.

По этому адресу располагается четырехэтажный кирпичный жилой дом 1870-1880 годов постройки. В проектной документации нужно предусмотреть восстановление и окраску штукатурного слоя с сохранением лепнины, восстановление кирпичной кладки карнизов, замену оконных отливов и водосточной системы (при необходимости), заделку трещин в стенах и обеспечение пожарной безопасности. Срок окончания подачи заявок — 31 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 8,3 миллионов рублей. Здание признано объектом культурного наследия муниципального значения.

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