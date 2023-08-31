Калининградские врачи спасли пациента после удара током в 10 тыс. вольт

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Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области

Несколько месяцев врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) спасали пациента, пострадавшего от удара током в 10 тыс. вольт. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба областной администрации.

6 апреля 40-летний житель области получил тяжёлую травму на производстве при работе с электросетями и был доставлен в ожоговое отделение ЦГКБ.

По словам заведующей отделением Екатерины Минаевой, пациент поступил в крайне тяжелом состоянии с электротравмой в виде так называемой «мертвой петли».

«Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Такие травмы не совместимы с жизнью», — уточнила Екатерина Минаева.

Обследование установило повреждение внутренних органов, электроожоги головы, лицевого скелета, обеих нижних конечностей. В течение 40 суток пациент находился на аппарате ИВЛ в искусственной коме, в течение 50 — в отделении реанимации и интенсивной терапии. За это время ему провели в общей сложности 15 операций, 480 осмотров врачей разных специальностей, а также перелили около 30 литров компонентов крови. В конце июля пациент пошёл на поправку и был на несколько дней выписан домой.

«Удивительно, что не пострадал его головной мозг — это просто чудо, что при таком напряжении он остался целым и невредимым, — отметила Екатерина Минаева. — Причем пациент после вывода из комы через 40 суток сразу же заговорил, и мы все были просто в радостном шоке от этого».

В настоящее время больной находится в отделении костно-мышечной реабилитации ЦГКБ, встает на костыли и уже может передвигаться самостоятельно. Ему ещё предстоит длительное лечение, в том числе проведение пластических операций.

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