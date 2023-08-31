Многодетным калининградцам, продавшим жилье для погашения ипотеки, отказали в льготе

Многодетным калининградцам, продавшим жилье для погашения ипотеки, отказали в льготе
Фото: Кирилл Клейко / Новый Калининград
Все новости по теме: Многодетные семьи

Многодетным калининградцам, воспитывающим четверых детей, отказали в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье после того, как семья продала квартиру в другом регионе. В комитете муниципального имущества и земельных ресурсов мэрии Калининграда посчитали, что граждане «добровольно ухудшили условия проживания». Однако с таким решением не согласилась городская прокуратура. 

После проведения проверки выяснилось, что с апреля по декабрь 2021 года в собственности семьи были две квартиры, общая площадь которых позволяла обеспечить каждого члена семьи нормой жилой площади. Одна квартира действительно была продана, однако в мэрии не учли, что претендовавшие на льготу заявители «приобрели квартиру в Калининграде с использованием ипотечного займа с целью переезда, а вторую квартиру (в другом регионе) продали, чтобы закрыть ипотеку».

«Таким образом, многодетные родители не совершали действий по намеренному ухудшению жилищных условий, а покупка и последующая продажа квартир связана с решением вопросов по переезду из другого региона», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

После разбирательства прокурор города обратился в суд с иском о признании незаконным распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации города и потребовал пересмотреть решение о постановке семьи на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

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