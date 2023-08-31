Над Калининградом наблюдали мезовихри (фото) (видео)

Вечером в четверг, 31 августа, калининградцы наблюдали сразу несколько мезовихрей (вращение восходящего потока в кучево-дождевом облаке — прим. «Нового Калининграда»). Фото и видео этих природных явлений опубликовало сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Подобные мезовихри в слабой конвекции редко генерируют опасные конветивные явления, однако при определенных параметрах могут формировать смерчи! — пояснили эксперты сообщества. — Появлению мезовихрей способствовали сдвиги направления ветра в нижних слоях атмосферы».

Судя по радарным данным и визуальным наблюдениям, над Калининградом успели сформироваться не менее 3-4 сильно вращающихся оснований.

«Прямо в районе города система все-таки „родила“ один разряд молнии», — добавили эксперты.