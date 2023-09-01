Мэрия Калининграда выделяет более семи млн рублей на обследование Преголи и Верхнего озера

Мэрия Калининграда выделяет более семи млн рублей на обследование Преголи и Верхнего озера
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский «Гидротехник» заказывает обследование берегозащитных сооружений на Преголе и на Верхнем озере. Соответствующий аукцион на 7 308 000 рублей был опубликован 31 августа на портале Госзакупок. Водолазам, как уточнили в пресс-службе мэрии города, также предстоит обследовать две плотины на Парковом ручье в Калининградском зоопарке.

Подведение итогов аукциона намечено на 9 сентября. Подрядчику будет необходимо обследовать 7,3 км сооружений, в которые входят в том числе берегоукрепление Правой Набережной и набережной Адмирала Трибуца. Наиболее протяженные укрепления нужно будет проверить на Верхнем озере, их протяженность — 5010 погонных метров.

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