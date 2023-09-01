Размер минимальной стипендии в стране за 4 года вырос на 341 рубль

Минимальный размер стипендии в РФ с 2019 года вырос на 341 рубль (или на 23%), сообщают «Ведомости».



Размер минимальных выплат устанавливает Минобрнауки. Университеты не могут платить студентам стипендии ниже установленного минимума, но могут по своему усмотрению повышать эту сумму.

Обучающиеся в КГТУ получают минимальную (нормативную) стипендию в размере 1484 рубля, в БФУ размер выплат несколько выше, базовая академическая стипендия составляет 1900 рублей. Информация о размерах выплат опубликована на официальных сайтах университетов. В обоих учебных учреждениях существует система надбавок к минимальной установленной стипендии.

