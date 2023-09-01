Гостиницу «Беккер» в Янтарном продают на «Авито» за миллиард рублей

На площадке «Авито» разместили объявление о продаже гостиницы Беккер на ул. Советской в Янтарном. Комплекс предлагается приобрести за миллиард рублей. Как указано в объявлении, реализацией объекта, расположенного недалеко от морского побережья, занимается агентство недвижимости.

В описании говорится, что площадь объекта из двух корпусов составляет почти 3473 кв. м, на территории комплекса имеются два общежития для персонала, охраняемая парковка, трансформатор и газовая котельная. В объявлении также отмечается, что гостиница продается «как готовый бизнес с имуществом, клиентской базой, квалифицированным персоналом и договорами с турфирмами».

«Беккер» рассчитан на 40 номеров. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, владельцами комплекса сейчас являются гражданин ФРГ Людвиг Беккер и гражданка РФ Инесса Стрижак, они владеют долями в 24% и 76% соответственно.