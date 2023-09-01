В августе осадки в Калининградской области вдвое превысили норму

В августе в регионе выпало 199 мм осадков, что составляет 218% от нормы, сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В последние дни синоптическая обстановка „решила устроить“ настоящий залив в условиях и без того довольно влажного месяца — в ночь на 28 число при прохождении обширной зоны осадков в центре волнового циклона в Калининграде выпало около 3/4 (!!!) от месячной нормы осадков — 63 мм. В городе и на некоторых метеостанциях оказались побиты рекорды по максимальному суточному количеству осадков, фиксировались подтопления», — отметили эксперты.

Самая низкая температура воздуха (8.6°), по данным синоптиков, была зафиксирована 11 августа. Самая высокая (34.4°) — 15 августа. Также эксперты заявляют, что август 2023 года занял третье место по количеству выпавших осадков за все время инструментальных наблюдений в Калининграде (с 1947 года).