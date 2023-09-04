Суд в Москве оштрафовал Tinder на 10 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group, которой принадлежит сайт знакомств Tinder, за повторный отказ локализовать в РФ персональные данные россиян. Об этом сообщает «Коммерсант».
По решению суда Match Group признана виновной по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ — «Повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации».В июле 2022 года суд оштрафовал Match Group на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Tinder перестал работать в России с 30 июня 2023 года. Как отмечает издание, Роскомнадзор направлял сервису письмо с требованием соблюдать закон о персональных данных в мае.