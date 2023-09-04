На жителя области завели уголовное дело за нападение на сотрудника скорой помощи

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В отношении 29-летнего жителя Багратионовска возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в конце апреля нынешнего года. Прохожие заметили мужчину, лежавшего возле ночного клуба на улице Карла Маркса в Калининграде, и вызвали скорую, сообщив диспетчеру, что он находится без сознания. На место прибыла бригада медиков.

Когда сотрудники скорой помощи приступили к осмотру пациента с признаками алкогольного опьянения, он схватил за руку фельдшера, нанес ему несколько ударов и отбросил в сторону, после чего скрылся. Медик получил различные телесные повреждения, в том числе вывих плечевого сустава.

Жителя Багратионовска задержали по горячим следам на Фестивальной аллее. Как сообщили в областном УМВД, в отношении него возбудили дело по части 1 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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