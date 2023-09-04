55% россиян не поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности

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Большинство россиян — 55% — не поддерживают планы Минздрава России еще до конца этого года ограничить продажи препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета, чтобы медикаментозные аборты выполнялись строго под наблюдением врачей, а каждая женщина получила доабортное консультирование. Поддерживают инициативу 35%. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ.

Против планов министерства в основном выступает молодежь (71% в группе до 25 лет и 60% в группе 25-34-летних), бездетные граждане (62%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%), женщины (58%) и «бедные» (61%). В большистве своем они говорят о свободе личного выбора и невмешательстве государства в вопросы прерывания беременности Сторонники ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности ссылаются на то, что нужно улучшать демографию, а женщины должны рожать

Опрос показал, что на сегодняшний момент россияне чаще видят отрицательные последствия ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности, чем положительные. Каждый четвертый говорит о росте нелегальных абортов (24%), 13% — об ухудшении физического и психологического здоровья женщин, росте бесплодия. Каждый десятый россиянин полагает, что реализация данной меры может привести к росту числа детей-отказников (9%), 7% считают, что увеличится нелегальная продажа препарата, еще 6% предположили снижение рождаемости. В числе положительных изменений —мнения о снижении числа абортов и росте рождаемости (9%) и рост ответственности при планировании беременности (3%).

В опросе, проведенном 23 августа методом телефонного интервью, приняли участие 1600 росиян в возрасте от 18 лет.

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