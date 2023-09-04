Подрядчик, реконструирующий сквер у Дома искусств, сообщил о 220-дневном простое (фото)

Работы на сквере у Дома искусств были приостановлены на 220 дней. О таком простое сообщила в понедельник, 4 сентября, директор работающего на этом объекте ООО «Декоративные культуры» Наталья Белик. По ее словам, благоустройством не давали заниматься «КалининградГорТранс» и «Водоканал».



«Всего у нас контракт 430 дней. У нас было 220 дней простоя, — рассказала журналистам Белик. — В это время велись другие работы. Думали, что опоры поменяют за 15-20 дней, но опоры закончили ставить 24 августа. То есть, они шли со 2 мая по 24 августа. Но это не мой контракт».

За время раскопок, по словам Белик, выяснилось, что коммуникации «Водоканала» в районе проведения работ «тоже не совсем в порядке».

«„Водоканал“ пришел к нам работать после 9 мая, — продолжила она. — Вместо положенных двух-трех недель они у нас остались на полтора месяца. Вроде как, по нашей работе был простой, но в это время велись другие работы».

В сквере перед памятником Ленину, по словам Белик, по электрике работы выполнены на 80%, в районе будущего парка — на 40%, а на парковке за Домом искусств всего на 10%. Подрядчица пояснила, что на парковку рабочие не могут попасть из-за археологов.

В феврале этого года Белик выражала надежду, что на объекте ее сотрудникам не встретится «бомб и черепков», и а апреле на этом месте «посадят сад». Кроме того, зимой она надеялась, что за Домом искусств археологи не наткнутся на кладбище, но просчиталась. Сейчас она утверждает, что «куда археологи ни копнут, там принадлежности».

Отметим, что подрядчик должен получить за выполнение всех работ у Дома искусств 214 с половиной миллионов рублей и завершить их к 25 декабря 2023 года. Зимой он уже получил чуть более 64 миллионов рублей авансом.