«Ни в коем случае не посягаем»: власти прокомментировали строительные работы у памятника Ленину (фото)

Калининградские власти прокомментировали ситуацию со строительными работами вокруг памятника Ленина у Дома искусств. По словам руководителя комитета городского хозяйства и строительства Вадима Борисова, строители «ни в коем случае не посягают на памятник».



«Принимаются технические решения по облицовке постамента, который, как вы сейчас видите, находится в раскрытом состоянии, — пояснил Борисов. — Есть определенные претензии к состоянию бетона. Тем не менее все находится в устойчивом состоянии, и сейчас решается вопрос об облицовке».

Напомним, что памятник Ленину работы скульптора Валентина Топуридзе был открыт в Калининграде 4 ноября 1958 года. Изначально он располагался на площади Победы, но в декабре 2004 года был демонтирован и перевезен в реставрационную мастерскую для проведения восстановительных работ. В 2007 году отреставрированный памятник был установлен в сквере перед зданием Дома искусств и в марте того же года получил статус объекта культурного наследия местного значения.