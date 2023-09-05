«Ни в коем случае не посягаем»: власти прокомментировали строительные работы у памятника Ленину (фото)

«Ни в коем случае не посягаем»: власти прокомментировали строительные работы у памятника Ленину (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Калининградские власти прокомментировали ситуацию со строительными работами вокруг памятника Ленина у Дома искусств. По словам руководителя комитета городского хозяйства и строительства Вадима Борисова, строители «ни в коем случае не посягают на памятник».

«Принимаются технические решения по облицовке постамента, который, как вы сейчас видите, находится в раскрытом состоянии, — пояснил Борисов. — Есть определенные претензии к состоянию бетона. Тем не менее все находится в устойчивом состоянии, и сейчас решается вопрос об облицовке».

Напомним, что памятник Ленину работы скульптора Валентина Топуридзе был открыт в Калининграде 4 ноября 1958 года. Изначально он располагался на площади Победы, но в декабре 2004 года был демонтирован и перевезен в реставрационную мастерскую для проведения восстановительных работ. В 2007 году отреставрированный памятник был установлен в сквере перед зданием Дома искусств и в марте того же года получил статус объекта культурного наследия местного значения.

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