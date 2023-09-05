В индустриальном парке «Черняховск» запустили производство пармезана и дорблю

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Сельхозкооператив «Калининградское молоко» запустил производство сыров в индустриальном парке «Черняховск». Об этом сообщает во вторник, 5 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на председателя организации Романа Соколова.

По его словам, инвестиции в проект составили порядка 50 млн рублей. Производство рассчитано на переработку 28 тонн молока в день, из которых четыре тонны пойдет на выпуск пармезана. На предприятии также планируют выпускать дорблю и другие сыры.

«Первые партии молодых и полутвердых сыров мы выпустим в ближайшее время. Первый пармезан появится в начале 2024 года, так как ему требуется не менее шести месяцев на созревание. Все виды продукции будут поставляться в Калининградскую область, а также в Москву, Санкт-Петербург и даже Новосибирск. Наш опыт говорит, что только 20% выпускаемого сыра остается в регионе, а 80% идет в большую Россию», — отметил Роман Соколов.

СППК «Калининградское молоко» был зарегистрирован в 2019 году. Он находится в поселке Державино Черняховского района. Согласно данным из Единого госреестра юрлиц, основной вид деятельности кооператива — производство молока и молочной продукции.

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