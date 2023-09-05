Импорт цветов в регион к 1 сентября за год вырос на полмиллиона штук

В канун Дня знаний в Калининградскую область поступило около 2,5 миллионов штук срезанных цветов. Это на 500 тысяч больше, чем в 2022-м, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В область доставили розы, лилии, хризантемы, ирисы, герберы, мимозы, гвоздики и другие цветы из Бельгии, Германии, Замбии, Зимбабве, Испании, Италии, Кении, Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Эфиопии, Израиля.

При этом в партиях срезанных цветов выявлено два вида карантинных объектов: западный (калифорнийский) цветочный трипс — 8 случаев, и табачная белокрылка — 1 случай. Вся заражённая цветочная продукция в количестве 740 штук сожжена.

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