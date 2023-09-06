Калининградский комбинат добыл рекордный объем янтаря за месяц

Калининградский янтарный комбинат по итогам августа зафиксировал рекордный месячный объем добычи — 92 тонны высушенного и прошедшего первичную сортировку янтаря. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Уточняется, что последний раз подобный объем добычи камня был достигнут 12 лет назад — в августе 2011 года, но тогда на комбинате работали в две смены, а не как сейчас — в одну, восьмичасовую.

В настоящее время с апреля по ноябрь при восьмичасовой смене за месяц предприятие добывает в среднем 70-75 тонн янтаря. Таким образом, по итогам августа рост объемов извлеченного из недр «солнечного» камня составил 30%. Эксперты янтарного комбината объясняют это оптимизацией производства и качественной подготовкой к добычному сезону.

«Сыграл свою роль и природный фактор — на текущем участке добычи содержание янтаря в породе достигает два кг на кубический метр, в то время как в среднем оно составляет 1,7 кг/м3», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности главного инженера Олег Папин.

С 1976 года основным месторождением, на котором ведет разработку Калининградский комбинат, является Приморский карьер. Янтареносный пласт голубой глины залегает на глубине 50 метров, поэтому сначала его «вскрывают», т.е. с помощью экскаваторов убирают пустые породы. Затем драглайн — шагающий экскаватор — вынимает голубую глину и складывает ее в конус, который размывается струей морской воды из водяной пушки-гидромонитора. В результате образуется пульпа — смесь голубой глины и воды. Она поступает по трубопроводу на обогатительную фабрику, где янтарь извлекают, чистят и сушат.

В среднем предприятие добывает по 500 тонн янтаря в год. В 2023 году плановый объем составляет 627 тонн и включает работы в Приморском карьере и завершение разработки пляжевого участка Пальмникенского карьера. По состоянию на начало сентября с начала сезона комбинатом уже добыто 417 тонн янтаря.