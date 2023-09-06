В РФ решили обратиться в ООН в связи с угрозой выселения россиян из Латвии

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова решила обратиться в Совет Европы и ООН в связи с решением латвийских властей лишить гражданства русскоговорящих жителей, которые не сдадут языковой тест по латышскому языку. Заявление о решении появилось на телеграм-канале омбудсмена.

«Буду обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно пожилого возраста», — пишет Москалькова.

Ранее Сейм Латвии принял закон, согласно которому власти республики будут выдворять из страны тех русскоязычных граждан, которые не смогут получить сертификат о владении латышским языком на уровне А-2 (продвинутый элементарный уровень).

В августе в ООН раскритиковали решение эстонских властей о полном отказе от русского языка для преподавания в школах.

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