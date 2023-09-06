«Дочь Цилиндры»: Россельхознадзор обнаружил в продаже сорта семян, не включенные в Госреестр

В Калининградской области в августе 2023 года выявлено 7 интернет-магазинов, продающих семена, сорта которых не включены в Госреестр. Об этом в среду, 6 сентября, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.



По данным ведомства, одна из компаний реализует на своем портале следующие семена, сорта которых не внесены в Государственный реестр сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию: салат Лагунас; кабачок Амарил; томаты Роза Паво, Малиновое чудо 2, Грушевидный перчик; горох Грезы; щавель Русские щи; картофель Милена; огурцы Китайский Болезнеустойчивый, Чудо Грунта, Русский Темп, Гудвин; морковь Калина, Продуко, Сладкая девочка; брюква Вильма; капуста белокочанная Лангедейкер Ларес, Свекровь; лук репчатый Скороспелка; баклажан Для Барбекю; свёкла Дочь Цилиндры.

Этому юрлицу, как и шести другим интернет-магазинам, распространяющим подобную продукцию, объявлены предостережения.