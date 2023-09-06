Генсек ООН: планета перенесла сезон кипения, начался климатический кризис

Лето 2023 года оказалось самым жарким за всю историю наблюдений, и необходимо срочно активизировать борьбу с изменением климата. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, пишет РИА Новости.

«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис, — предупредил Гутерреш. — Наш климат нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за решения в сфере борьбы с изменением климата».

По мнению генсека ООН, «мы всё еще можем избежать худшего».