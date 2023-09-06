Трусенёва: мы не можем запретить «учебник Мединского» на уровне школы или региона

Новый учебник истории для старшеклассников, разработанный помощником президента РФ Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, нельзя отменить на уровне школы или региона, сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

Родителям, не согласным с трактовкой истории в учебнике, она посоветовала обратиться в Министерство просвещения РФ. «Наверное, это надо обсуждать в обществе и высказывать это в адрес Министерства просвещения Российской Федерации. Школы используют учебники только из федерального перечня, который утверждается Министерством просвещения РФ. На уровне субъекта и школы нет людей, которые бы могли что-то отменить или говорить что-то по-другому. Поэтому самое действенное — это писать на адреса горячих линий, они все есть на сайте Министерства просвещения, и высказывать своё мнение», — сказала Светлана Трусенёва.

Министр отметила, что в новом учебнике расширился блок новейшей истории. «Собственно говоря, он появился в учебнике истории, который говорит, что, да, страна развивается», — пояснила чиновница. При этой ей бы хотелось, чтобы родители «находились в позитивной оценке происходящего». «Понятно, новый учебник всегда, будь то математика, физика, не говоря уже об истории, вызывает массу суждений и взглядов. Это, в целом, наверное, неплохо, — считает Светлана Трусенёва. — Тем не менее я не берусь давать оценку. Есть экспертное сообщество, которое обладает всеми компетенциями по этому вопросу, поэтому с точки зрения законодательства мы не можем запретить, и родители не может требовать от школы не преподавать по этому учебнику».

Ранее в России представили новый учебник истории для учащихся 10-х и 11-х классов. Его авторами стали помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По словам Владимира Мединского, одной из главных задач при создании нового учебника был пересмотр соотношения и содержания всеобщей истории и истории России. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг — одна по мировой истории и одна по российской. Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что в пособиях смещен акцент с европейских государств на страны Азии, Африки и Латинской Америки, сообщают «Ведомости».

Также 6 сентября Рособрнадзор заявил, что в следующем году Единый госэкзамен (ЕГЭ) по истории будет приниматься на основе материалов нового государственного учебника.