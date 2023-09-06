Мессенджеры для связи с родителями учеников активно используют лишь 56% учителей

Только 56% педагогов регулярно пользуются мессенджерами, чтобы держать родителей в курсе школьной жизни их детей. Данные исследования Института образования «Высшей школы экономики», проведённого совместно с сервисом «Сферум», размещены на сайте учебного заведения.



35% опрошенных учителей считают, что использование соцсетей в образовательном процессе «дало им ощущение того, что родители их слышат». Педагоги отметили значительный рост потребности семей в таком общении с начала пандемии коронавируса.

Согласно данным исследования, работа с цифровыми устройствами занимает у учителей в среднем 11 часов в неделю. И если компьютер регулярно используют в работе практически все опрошенные педагоги (96%), то интерактивную доску — только 31%.

В опросе института приняли участие 3328 учителей из разных регионов России. Исследование было проведено в апреле — июне 2023 года.