Минспорта: более 100 российских спортсменов сменили гражданство

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Более 100 российских спортсменов решили сменить гражданство и выступать за иностранные сборные. Об этом завяил заместитель министра спорта России Алексей Морозов, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь, пишет ТАСС.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», — уточнил Морозов на заседании коллегии Минспорта.

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