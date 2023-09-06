Смотреть на звезды вместе: калининградцев приглашают на Ночь открытой астрономии

В субботу, 16 сентября, в Калининграде пройдет Ночь открытой астрономии (12+). Мероприятие организуют участники Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта совместно с Советом молодых учёных и специалистов Калининградской области. Об этом сообщается на странице сообщества «ВКонтакте».

«В рамках мероприятия мы планируем выставить на набережной Верхнего озера два оптических прибора: 200-мм телескоп-рефлектор и десятикратный бинокуляр ТЗК. В программе наблюдений: Юпитер и его четыре спутника, когда-то открытые Галилео Галилеем с помощью первого в истории телескопа, Сатурн с его системой колец и яркие звёзды Северного полушария небесной сферы. Конечно, наблюдения зависят от погодных условий, но даже под облаками на площадках ночи открытой астрономии будет много всего интересного. Калининградские астрофотографы привезут передвижную выставку своих работ, а приглашённые спикеры будут читать лекции о космосе и астрономии. Как и все наши публичные мероприятия, ночь открытой астрономии будет полностью бесплатной для всех участников», — рассказали организаторы.

Мероприятие состоится под открытым небом на набережной Верхнего озера (ориентир — скейт-парк со стороны улицы Пролетарской) и начнётся в субботу, 16 сентября в 21:00. Посмотреть в телескоп и послушать лекции все желающие смогут до полуночи.