Смотреть на звезды вместе: калининградцев приглашают на Ночь открытой астрономии

Все новости по теме: Наука

В субботу, 16 сентября, в Калининграде пройдет Ночь открытой астрономии (12+). Мероприятие организуют участники Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта совместно с Советом молодых учёных и специалистов Калининградской области. Об этом сообщается на странице сообщества «ВКонтакте».

«В рамках мероприятия мы планируем выставить на набережной Верхнего озера два оптических прибора: 200-мм телескоп-рефлектор и десятикратный бинокуляр ТЗК. В программе наблюдений: Юпитер и его четыре спутника, когда-то открытые Галилео Галилеем с помощью первого в истории телескопа, Сатурн с его системой колец и яркие звёзды Северного полушария небесной сферы. Конечно, наблюдения зависят от погодных условий, но даже под облаками на площадках ночи открытой астрономии будет много всего интересного. Калининградские астрофотографы привезут передвижную выставку своих работ, а приглашённые спикеры будут читать лекции о космосе и астрономии. Как и все наши публичные мероприятия, ночь открытой астрономии будет полностью бесплатной для всех участников», — рассказали организаторы.

Мероприятие состоится под открытым небом на набережной Верхнего озера (ориентир — скейт-парк со стороны улицы Пролетарской) и начнётся в субботу, 16 сентября в 21:00. Посмотреть в телескоп и послушать лекции все желающие смогут до полуночи.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter