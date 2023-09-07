Алиханов призвал чиновников не допустить перебоев с поставками топлива в регион

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Губернатор Антон Алиханов призвал чиновников контролировать обеспеченность Калининградской области топливом. Речь об этом шла на заседании областного правительства в четверг, 7 сентября.

Глава региона сослался на заявление министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о том, что в ряде субъектов возник дефицит топлива, что ставит под угрозу озимый сев. В Калининградской области, по данным областных властей, проблем с поставками на сегодняшний день нет. Вместе с тем Антон Алиханов призвал чиновников следить за ростом цен и обеспеченностью, «особенно дизелем».

«Дизельная часть должна быть обеспечена. У нас не должно быть никаких перебоев с этим, потому что для нас это тоже основа для инвестиционного рывка наших сельхозкомпаний и дальнейшего наращивания инвестиций, новых рабочих мест. Я уж не говорю просто про урожай, это само собой», — сказал Алиханов.

Накануне министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в нескольких регионах может негативно сказаться на уборочной кампании и на севе озимых. «Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, то сейчас речь идет вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ. Нужно эту задачу решить, чтобы в наличии это появилось. Потому что у нас проблема именно уже с наличием. Сейчас остановим и уборочную, и не отсеимся по озимым. Это будет катастрофа», — цитирует Патрушева ТАСС.

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