В Калининграде арестовали мужчину на двое суток за отказ снять тонировку с автомобиля

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В Калининграде арестовали мужчину на двое суток за отказ снять тонировку со стекол своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в своем телеграм-канале. 

28-летний мужчина нарушил закон о тонировке дважды. Первый раз его остановили инспекторы ГИБДД в июне. Тогда на него составили протокол и выписали штраф. Во второй раз водителя остановили уже в сентябре. На его Mercedes-Benz снова были тонированные стекла. Штраф, как выяснилось, он так и не оплатил. 

В итоге мужчина предстал перед судом за невыполнение требований сотрудников полиции об устранении незаконной тонировки. Судья Московского районного суда назначила правонарушителю наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.

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