Серферы в Зеленоградске анонсировали благотворительную акцию для детей-сирот

В Зеленоградске с 15 по 17 сентября пройдет благотворительное мероприятие Ocean Inside для воспитанников Центра содействия семейному устройству детей «Наш дом». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в оргкомитете акции.



Мероприятие пройдет на базе школы серфинга «Атмосфера». Участие в нем примут около 30 мальчиков и девочек от 8 до 17 лет. Акция основана на принципах «серф-терапии», призванной помогать в том числе тем, кто находится в трудной ситуации. Начнется она на суше, где ребята заполнят опросники, описывая свое состояние до «сессии», пройдут инструктаж и поиграют в игры. Вторая часть программы — это практика на воде и сам серфинг. Третий этап снова пройдет на суше, где дети поделятся впечатлениями и получат подарки, рассказали организаторы.