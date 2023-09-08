В Светлогорске по жалобе приостановили выбор подрядчика на благоустройство сквера

В Светлогорске приостановлен выбор подрядчика на благоустройство сквера в районе дома № 5А по Калининградскому проспекту. В адрес заказчика, судя по порталу Госзакупок, подана жалоба одним из участников торгов. В жалобе говорится, что заказчик нарушает ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



Отметим, что итоги торгов планировали подвести в пятницу, 8 сентября. Первоначальная цена контракта была определена в размере 17 051 488 рублей.

Подрядчику предстояло уложить дорожки тротуарной плиткой, установить новые опоры освещения, а также 106 новых урн, 10 скамеек-качелей, 6 пергол и заняться озеленением.