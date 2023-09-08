В Светлогорске по жалобе приостановили выбор подрядчика на благоустройство сквера

Все новости по теме: Строительство

В Светлогорске приостановлен выбор подрядчика на благоустройство сквера в районе дома № 5А по Калининградскому проспекту. В адрес заказчика, судя по порталу Госзакупок, подана жалоба одним из участников торгов. В жалобе говорится, что заказчик нарушает ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отметим, что итоги торгов планировали подвести в пятницу, 8 сентября. Первоначальная цена контракта была определена в размере 17 051 488 рублей.

Подрядчику предстояло уложить дорожки тротуарной плиткой, установить новые опоры освещения, а также 106 новых урн, 10 скамеек-качелей, 6 пергол и заняться озеленением.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter