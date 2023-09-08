Зарплату не платят 3 месяца: сотрудники нестеровского «Водоканала» обратились к губернатору

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Сотрудники «Водоканала» в Нестерове обратились к губернатору Антону Алиханову в соцсетях с жалобой на длительную невыплату заработной платы. Об этом глава региона сообщил на заседании правительства в четверг, 7 сентября.

«У меня есть скриншоты ответов главы администрации. Не буду комментировать то, что там написано. Вы вообще в курсе? — обратился губернатор к министру строительства и ЖКХ региона Сергею Черномазу, — Сейчас в поправках в бюджет дополнительно 170 млн выдаём вам ещё. <...> Проверьте, узнайте, разберитесь, в чём дело».

Подобная ситуация может происходить и в других муниципалитетах, добавил Алиханов, поручив минстрою держать вопрос на постоянном контроле.

«Люди просто на эту работу не обращают внимание, думая, что прилетит волшебник какой-то, заберёт все долги, и вдруг всё станет хорошо и замечательно», — подытожил губернатор.

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