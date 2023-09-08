Калининградцам предлагают оценить новый челябинский троллейбус (фото)

В Калининград собираются доставить для тестирования новый троллейбус «Синара — 6254», который производится в Челябинске. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.



«С 25 сентября по 6 октября калининградцы смогут прокатиться на новом троллейбусе, — уточнили в пресс-службе. — Но, увидеть „рогатого“ на наших магистралях можно будет за неделю до этого, правда без пассажиров. Таким образом производитель, компания „Синара — ГТР Челябинск“, желает отрекламировать свою продукцию, а мы, как потенциальные покупатели, хотим её протестировать».

В пресс-службе «Новому Калининграду» уточнили, что приобретать новый общественный транспорт мэрия пока не собирается, а только «изучает предложения».

Тестировать «Синару» будут и на проводных, и на автобусных маршрутах. Производитель уверяет, что троллейбус может проехать до 80 км без контактной сети. Точную цену одной единицы в администрации не называют, но уточняют, что она «будет зависеть от комплектации и колебаться где-то в районе 35-40 млн рублей».