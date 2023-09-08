Главврач областной больницы: за счет нового томографа очередь на исследования сократилась вдвое

Запуск нового томографа позволил сократить очередь на «рутинные исследования» в Областной клинической больнице в два раза. Об этом сообщил главврач медучреждения Константин Локтионов в беседе с журналистами в четверг, 7 сентября.



В июле в больнице запустили систему ОФЭКТ-КТ. В аппарате совмещены два томографа, его используют по большей части для диагностики онкологических заболеваний. При этом томограф также может применяться для других исследований. Как отметил Константин Локтионов, наряду с новым аппаратом в больнице функционирует старый.

«В результате введения в эксплуатацию нового очередь ожидания у нас сократилась в два раза — банальных, рутинных исследований, таких как сцинтиграфия костей скелета, щитовидной железы. То есть новое оборудование будет работать очень эффективно, и жители области и Калининграда почувствуют это очень быстро. Я думаю, уже почувствовали», — сказал Локтионов.

По данным пресс-службы областного правительства, в апреле в областной клинической больнице также установили ангиографическую систему для исследования кровеносных сосудов. Как отметили в региональном минздраве, аппарат позволяет проводить диагностические и лечебные эндоваскулярные процедуры.