В Черняховске монтируют кровлю из сланца сроком службы более 100 лет (фото)

Региональный Фонд капитального ремонта проводит работы на кровле здания по улице Комсомольской в Черняховске, являющегося объектом культурного наследия (жилой комплекс «Порт-Артур», построенный в 1905 году). Сообщение об этом размещено в Telegram-канале ФКР.
Для работы выбран долговечный материал сроком службы более 100 лет — натуральный сланец. Это слоистая горная порода, формировавшаяся в течение тысяч лет под воздействием высоких температур и давления.
«Оригинальная текстура материала, необычная форма, блеск выделяют такую кровлю на фоне остальных», — отмечают в фонде.
Работы выполняются за счёт средств областного бюджета.