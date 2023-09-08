Мэрия: с субботы, 9 сентября меняется схема движения на Киевской (схема)

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С субботы, 9 сентября, в Калининграде изменится схема дорожной разметки на ул. Киевской. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Предусмотрен левый поворот с ул. Киевской на ул. Железнодорожную с трамвайных путей и запрещен левый поворот с ул. Железнодорожной на ул. Киевскую возле управления КЖД. Выезд на ул. Киевскую, согласно дорожным знакам и разметке — правым поворотом, далее по площади Калинина в объезд „Вкусно и точка“ по Железнодорожной», — уточняется в сообщении.

Как поясняют городские власти, изменение схемы вводится в соответствии с постановлением об утверждении перечня аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП на автодорогах общего пользования.

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