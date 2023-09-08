В Госдуму внесли законопроект о введении предельных цен на бензин в РФ

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении предельных розничных цен на бензин и дизельное топливо в России. Как сообщают «Ведомости», в документе, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента, прописали и правила расчета стоимости топлива.



«Во время поездок по стране люди очень часто обращали внимание на высокую стоимость бензина, что влияет на рост цен на продукты и услуги. Топливо необходимо для всех отраслей экономики и остается фундаментом для развития страны. Правительство весь год принимало меры по сдерживанию цен ниже порога инфляции, но сейчас видно, что порог уже значительно превышен. С начала года стоимость топлива подорожала почти на 8%», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предельно допустимыми являются розничные цены, которые нельзя превышать при продаже бензина и дизельного топлива потребителям, отмечают «Ведомости». Максимальную стоимость могут ввести на срок от трех до пяти лет по согласованию с правительством.

Изменения предусматривают внесение в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Если инициативу одобрят, то поправки должны вступить в силу с 1 января 2024 года.