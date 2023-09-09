В Фонде капремонта показали «преобразование хрущевки» на ул. Донского

В Калининграде завершают ремонт кровли и фасада хрущевки по ул. Донского, 3а-3в. Об этом сообщается в Telegram-канале областного Фонда капремонта. Подрядчик начал демонтировать строительные леса.

«Завершаем преобразование советской типовой „хрущевки“. На доме поменяли крышу, фасад закрыли минераловатным утеплителем и облицевали клинкерной плиткой», — отметили в организации.

Работы выполняются на средства областного бюджета. В 2022 году сообщалось, что в доме на ул. Донского, 3а выявлены трещины в несущих стенах, просадка основания и разрушения кровли. Дефекты также устраняли на средства областного бюджета в рамках капремонта.

По данным проекта «Дом.МинЖКХ.РУ», кирпичное здание по ул. Донского, 3а-3в было построено в 1964 году. Оно рассчитано на 51 квартиру.