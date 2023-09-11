Присылали «унизительные фото»: в Калининграде оштрафовали микрокредиторов за угрозы должнику

Присылали «унизительные фото»: в Калининграде оштрафовали микрокредиторов за угрозы должнику
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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УФССП России по Калининградской области вступилась за жителя региона, задолжавшего микрокредитной организации. Как сообщает пресс-служба ведомства, гражданин заключил договор на сумму 80 тысяч рублей. Вскоре он просрочил его и должен был вернуть 105 тысяч рублей, однако кредиторы потребовали вернуть 200 тысяч.

«Мужчине поступали многочисленные звонки и сообщения с угрозами и унизительными фотографиями. Также звонившие оказывали психологическое давление с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника, его пожилой матери и других родственников», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, представители микрокредитной организации «намеренно вводили должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств», в частности, убеждали его, что дело уже передано в суд, хотя это не соответствовало действительности.

После сбора всех доказательств вины микрокредиторов организацию оштрафовали на 25 тысяч рублей по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» КоАП РФ.

На сегодняшний день организация оплатила штраф и «прекратила взаимодействие с калининградцем». Как именно было прекращено взаимодействие, не уточняется.

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