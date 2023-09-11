ФОМ: отечественным фильмам отдают предпочтение 48% россиян

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48% россиян любят смотреть отечественные фильмы. Данные опроса, посвящённого кинематографическим предпочтениям жителей страны, опубликованы на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно исследованию, отечественный кинематограф предпочитают в большей степени люди старшего возраста. 14% респондентов чаще смотрят зарубежные фильмы, 10% — и те, и другие, 26% опрошенных кино практически не смотрят.

Российские сериалы, по данным опроса, предпочитают 39% россиян, зарубежные — 11%. 43% опрошенных ответили, что не смотрят сериалы.

41% респондентов не смогли назвать российские фильмы, запомнившиеся им за последние 3-5 лет. 17% опрошенных ничего из отечественного кинематографа за последние годы не понравилось. Среди остальных участников опроса лидерами по количеству симпатий оказались фильмы «Чебурашка» (6+) и «Вызов» (12+).

Среди российских сериалов опрошенные выделили «Ментовские войны» (16+), «След» (16+) и «Пёс» (16+).

Опрос был проведён 25–27 августа 2023 г. в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Участие в нём приняли 1500 респондентов.

Самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката стал «Чебурашка».

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